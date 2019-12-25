Почему содержание губернатора выросло на 500 тыс. руб? Отвечает лидер воронежской ЕР

25.12.2019, 9:32, Новости дня

Корреспондент «Блокнот Воронеж» после заседания Воронежской областной Думы задал вопрос председателю парламента, лидеру Воронежской «Единой России» Владимиру Нетесову: почему в принятом депутатами региональном бюджете обеспечение деятельности губернатора Воронежской области Александра Гусева значительно увеличат — на сотни тысяч рублей? (В 2020-м на обеспечение воронежского губернатора потратят почти 4,48 миллионов рублей. В 2021 – уже 4,65, а в 2022 – 4,83 миллиона рублей.

– У вас такой вопрос интересный, – сказал председатель Воронежской областной Думы, глава воронежской ЕР Владимир Нетесов. – Расходы должны расти, записывайте внимательно. Но главное, чтобы у нас увеличивалась доходная часть бюджета, а те источники финансов, которые направлены на деятельность воронежского правительства, на деятельность губернатора — депутаты Воронежской областной Думы будут поддерживать губернатора Гусева Александра Викторовича. Есть специалисты, есть нормативы, и когда вы задаете вопрос, что вы имеете в виду? Конкретные цифры? По каким статьям? Каждая строчка бюджета — и доходная, и расходная части — принимаются в открытом режиме, системно, с четкими планами и четкими доказательствами, и с четкой защитой каждой копейки, каждого рубля. Потому что мы несем ответственность, а ответственность мы берем на себя, и депутаты принимают решения на пленарном заседании, в том числе на 51-м заседании Воронежской областной Думы.



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