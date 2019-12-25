Для пенсионеров предложили ввести «новогодний капитал»

25.12.2019, 9:32, Новости дня

По замыслу депутатов, на эти деньги пожилые люди смогут накрыть праздничный стол

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в России дополнительные выплаты для одиноких пенсионеров – так называемый «новогодний капитал». Свое предложение он направил министру труда Максиму Топилину.

Как ожидается,  «новогодний капитал» будет выплачиваться одиноким пожилым россиянам, чтобы они могли купить все необходимое для праздника, в том числе продукты, без ущерба для своего текущего бюджета. Таким образом государство даст пенсионерам возможность «провести праздники так, как им захочется», отмечается в обращении.

Размер «новогоднего капитала» при этом не называется. По мнению Чернышова, его необходимо привязать к средней пенсии в регионе.

Депутаты хотят порадовать стариков «новогодним капиталом»

Напомним, ранее Пенсионный фонд объявил сроки выплат январских пенсий. Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, средства начнут зачислять с 30 декабря. Тем, кто получает выплаты через «Почту России», пенсию доставят по стандартному графику, начиная с 3 января 2020 года.

Ранее Чернышов предлагал ввести в стране «первосентябрьский капитал». По мнению депутата, даже минимальный набор товаров для школьника (канцелярские товары, одежда, обувь), стоит достаточно дорого, поэтому  родители вынуждены увеличивать расходы на эти нужды в ущерб другим семейным тратам. В прошлом году эти траты составили 11,4 тысячи рублей, уточнил он, а «первосентябрьский капитал» позволит за государственный счет компенсировать эти расходы.



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