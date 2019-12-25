Яббаров разрыдался из-за оглушительной победы Рапунцель

За Ольгу болели многие, как зрители, так и участники большой телестройки. Скорее всего, именно поэтому девушка в итоге и заполучила квартиру в Москве. Она признается, что и сама не верит в свое счастье.

Один из самых скандальных участников «Дома-2» Илья Яббаров также верил, что победа достанется одной из сестер Рапунцель, поэтому, когда стало известно, что именно Ольга стала обладательницей недвижимости в Москве, шоумен не сдержался. Мужчина позволил себе расплакаться от радости за коллегу.

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