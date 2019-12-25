Россия, Иран и КНР проведут учения в Индийском океане

25.12.2019, 9:26, Новости дня

Целью военно-морских учений Ирана, РФ и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством, сообщил новый посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Цель этих учений – мир и стабильность в регионе, борьба с терроризмом и морским пиратством», – передает РИА «Новости» слова Джалали.

По словам посла, в Тегеране убеждены, что обеспечение безопасности в районе Индийского океана и Персидском заливе играет большую роль в расширении экономических связей между Ираном и Россией, в особенности с учетом работы над транспортным коридором Север-Юг, который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

«Страны сотрудничают в различных сферах, поэтому да, такая вероятность есть», – ответил посол на вопрос, могут ли в будущем пройти другие учения, в том числе сухопутные, помимо маневров военно-морских сил.

Однако каких-то конкретных сроков он не назвал.

Посол добавил, что Иран и РФ проводили совместные маневры и раньше.

«Я убежден, что обе страны, принимая во внимание наличие общего понимания вызовов, должны продолжить близкое сотрудничество в этой сфере, которое позволяет сохранить мир и стабильность в регионе», – отметил Джалали.

Напомним, в начале декабря командующий Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая пройдут 27 декабря.



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