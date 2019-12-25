Стали известны подробности крушения Су-57 под Хабаровском

Истребитель Су-57, потерпевший крушение в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль, попытки пилота вывести из нее самолет результатов не дали, сообщил источник в самолетостроительной отрасли.

«Испытательный полет Су-57 проходил на высоте 8 тыс. м. Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль (самолет при этом движется по винтовой траектории с креном и потерей высоты), начал быстро снижаться, а затем падать», – рассказал источник ТАСС.

По его словам, «летчик пытался перевести самолет в горизонтальный полет в ручном режиме, но его усилия результатов не дали». «На критической высоте в 2 тыс. м пилот принял решение катапультироваться», – добавил источник.

Новейший российский истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае во вторник во время заводских испытаний. Пилот успел катапультироваться и остался жив.

Бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему у самолета могли возникнуть проблемы перед поставкой в войска.





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