Volvo Trucks получила заказ на поставку 1800 моделей FH

Volvo Trucks получила крупный заказ от европейского перевозчика Girteka Logistics на производство и поставку 1800 моделей грузовиков серии FH. Первую партию транспортных средств отправят заказчику в январе 2020 года.
Girteka Logistics продолжает расширять количество грузовиков в компании и предпочитает именно модели компании Volvo. С учётом нового заказа у перевозчика будет больше 6000 грузовых автомобилей этой марки. К новым машинам предъявлены особые требования. Они должны иметь 13-литровый двигатель мощностью 460 или 500 лошадиных сил. Коробка передач исключительно автоматическая I-Shift. Также немаловажным является наличие системы I-Save, позволяющей минимизировать расход топлива и выброс вредных веществ. Это необходимо для соблюдения стандарта Евро-6, обязательного для грузовых автомобилей, занимающихся дальними перевозками на территории Европы.
Несмотря имеющуюся информацию о пунктах подписанного соглашения, цена новых Volvo FH не разглашается. Известно только, что в автомобилестроительной корпорации сделали хорошую скидку для заказчика.
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