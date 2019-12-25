Екатерина Климова о разводе с Гелой Месхи: «Отношения требуют самоотдачи, но постоянно светиться невозможно»

В июне этого года отечественная актриса театра и кино Екатерина Климова получила официальный развод с третьим супругом — Гелой Месхи. Недавно артистка призналась, что не может быть одновременно хорошей матерью, женой и при этом строить успешную карьеру, так как «отношения требуют самоотдачи, но постоянно светиться невозможно».

Екатерина Климова воспитывает четверых детей, рождённых в трёх браках. Первым мужем артистки был ювелир Илья Хорошилов, от которого родилась дочь Елизавета. В 2004 году она вышла замуж за коллегу Илью Петренко, но и этот брак в 2014 году закончился разводом несмотря на двух общих сыновей – Корнея и Матвея. Через год Климова официально стала женой Гелы Месхи. У них родилась дочь Изабелла, но чуть более полугода назад пара рассталась, долго не раскрывая причин развода. Недавно Екатерина Климова всё же пояснила о личной жизни, признавшись, что сейчас, когда рядом с ней нет возлюбленного, она «вернулась в детство». Артистка воплотила давнюю мечту матери посетить Иерусалим, много времени проводит в разговорах с самым родным человеком и делится секретами.



Относительно брака Климова говорит, что двум актёрам сложно жить рядом, так как профессия забирает много времени и сил, а потому на личное общение и разрешение, к примеру, бытовых проблем, не остаётся ни эмоций, ни свободных минут. Артистка констатирует, что приходит домой «выжатой» и муж может наблюдать только «печальное зрелище», поскольку она «не декабристка» и не может «постоянно излучать позитив».

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