Путин предложил «отрегулировать взаимоотношения между органами власти» в Конституции

Президент Владимир Путин вновь после ежегодной пресс-конференции допустил возможные поправки в Конституцию: по его словам, они должны быть «небольшими», а «основополагающие положения Конституции лучше не трогать».

«Какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому, —

в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти,

имея в виду, что должна быть создана единая система публичной власти»,

— пояснил Путин на встрече с руководством Госдумы и Совфеда (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе он допускал, что из конституционной статьи об ограничении сроков президентской власти можно убрать слово «подряд»: «Она [формулировка "два срока подряд"] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное». Он также призывал «как следует подумать» над тем, чтобы парламентарии могли «выполнять какие-то дополнительные функции либо нести бо́льшую ответственность».

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Источник: Новая газета

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