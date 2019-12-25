Знаменитая российская пианистка умерла от отравления газом в Венгрии

25.12.2019, 9:19, Разное

27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева скончалась в столице Венгрии – Будапеште, куда уехала на отдых со своим молодым человеком. Девушка отравилась газом, когда принимала душ, сообщает телеканал «360».

О смерти Валиевой сообщил на своей странице в «Фейсбук» ее преподаватель Юрий Богданов. Как передает телеканал «Царьград», тело погибшей пока остается в Венгрии. По предварительным данным, утечка газа произошла в ванной комнате. Друзья и близкие артистки выразили соболезнования в связи с ее смертью. 



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