Знаменитая российская пианистка умерла от отравления газом в Венгрии

27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева скончалась в столице Венгрии – Будапеште, куда уехала на отдых со своим молодым человеком. Девушка отравилась газом, когда принимала душ, сообщает телеканал «360».
О смерти Валиевой сообщил на своей странице в «Фейсбук» ее преподаватель Юрий Богданов. Как передает телеканал «Царьград», тело погибшей пока остается в Венгрии. По предварительным данным, утечка газа произошла в ванной комнате. Друзья и близкие артистки выразили соболезнования в связи с ее смертью.
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