Первый поезд из Петербурга по Крымскому мосту прибыл в Севастополь

Первый пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл на конечную станцию следования – Севастополь.

Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста, передает РИА «Новости».

За время следования (более 43 часов) поезд №7 «Таврия» с вагонами купе и плацкарт преодолел 2741 километр. Время в пути составило 43,5 часа. На пути к Севастополю от Симферополя поезд проехал через шесть тоннелей и два высоких моста в районе Инкермана и средневековую крепость Каламита.

Напомним, поезд встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Соединенные Штаты отозвали своего посла в Замбии Даниэля Фута после того, как дипломат раскритиковал местное правительство за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет и обвинил чиновников в хищении миллионов долларов из государственного бюджета. Фут назвал приговор в отношении секс-меньшинств «ужасающим», чем вызвал возмущение властей и жителей Замбии. Однако аналитики заверяют, что главной причиной отзыва […]