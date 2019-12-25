В РФ проданы первые внедорожники GAC GS8

На российском рынке продали первые поступившие экземпляры внедорожника GAC GS8.
Указанный автомобиль был доступен исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. Представители китайской марки указали, что в дальнейшем планируется ежемесячно продавать до 60 автомобилей, тогда как в первый день поступления удалось реализовать 3 экземпляра внедорожников.
В базовой комплектации стоимость данной модели составляет 1,9 млн рублей. В топовой версии внедорожник GAC GS8 оценивается в 2,5 млн рублей. Напомним, под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 190 л.с. Также сообщается о внедрении 6-ступенчатой автоматической трансмиссии. Новинка получила передний и полный привод.
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Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 17 копеек – до 61,8 рубля, курс евро снизился на 12 копеек – до 68,5 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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