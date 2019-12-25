В РФ проданы первые внедорожники GAC GS8

На российском рынке продали первые поступившие экземпляры внедорожника GAC GS8.

Указанный автомобиль был доступен исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. Представители китайской марки указали, что в дальнейшем планируется ежемесячно продавать до 60 автомобилей, тогда как в первый день поступления удалось реализовать 3 экземпляра внедорожников.

В базовой комплектации стоимость данной модели составляет 1,9 млн рублей. В топовой версии внедорожник GAC GS8 оценивается в 2,5 млн рублей. Напомним, под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 190 л.с. Также сообщается о внедрении 6-ступенчатой автоматической трансмиссии. Новинка получила передний и полный привод.

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