Молодая избранница 89-летнего Ивана Краско объявила о беременности

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Последнее: Двукратная чемпионка выразила крайнее недоумение от поведения фанатов. Она отметила, что регулярно получает в социальных сетях гневные комментарии в свой адрес. Пользователи зачастую пишут, что Евгения не патриотка, раз отказалась от российского тренера и переехала жить в другую страну. «Честно говоря, поначалу мне было страшно, так как то, что происходило, было за пределами моего понимания. […]
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