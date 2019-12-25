Молодая избранница 89-летнего Ивана Краско объявила о беременности

25.12.2019, 9:12, Разное

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Последнее: Двукратная чемпионка выразила крайнее недоумение от поведения фанатов. Она отметила, что регулярно получает в социальных сетях гневные комментарии в свой адрес. Пользователи зачастую пишут, что Евгения не патриотка, раз отказалась от российского тренера и переехала жить в другую страну. «Честно говоря, поначалу мне было страшно, так как то, что происходило, было за пределами моего понимания. […]

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