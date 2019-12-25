Трамп заявил, что «до сих пор работает» над рождественским подарком для своей супруги

Президент США Дональд Трамп заявил 24 декабря The Hill, что «до сих пор работает» над рождественским подарком для своей супруги Меланьи Трамп.
По словам американского президента, «еще есть немного времени», при этом сейчас у него для жены приготовлена красивая открытка и «много любви».
Трамп рассказал, что у него с супругой «прекрасные отношения», и они любят друг друга.
Рождество в США католики и большинство протестантов празднуют 25 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент США Дональд Трамп заявил 24 декабря The Hill, что «до сих пор работает» над рождественским подарком для своей супруги Меланьи Трамп. По словам американского президента, «еще есть немного времени», при этом сейчас у него для жены приготовлена красивая открытка и «много любви». Трамп рассказал, что у него с супругой «прекрасные отношения», и они любят […]
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