«Ждем семерню!»: супруга Николаева сообщила неожиданную весть

Супруга Игоря Николаева предстала перед поклонниками в потрясающем переливающемся платье. Юлия, по все видимости, решила не мучить себя долгими выборами каких-либо изысканных нарядов и оделась просто, но со вкусом. Прямое платье с серебряными пайетками отлично сочетается с блестящими туфлями на высоком каблуке и пышной укладкой Проскуряковой.

Николаев же тоже решил не отставать от любимой жены. Композитор облачился в строгий классический костюм со сверкающими лацканами и светло-синюю рубашку с галстуком. Вместе знаменитости смотрелись максимально гармонично, однако внимание поклонников привлекли не столько наряды супружеской четы, сколько переливы платья Юлии, из-за которых казалось, что у нее заметно округлился живот.

Впрочем, певица поспешила опровергнуть все слухи: «Спели наши «Метели»!!! Совсем скоро в “Необыкновенном огоньке” на Россия 1 😉✌🏻c Игорем Николаевым.❤️P.s . НЕ БЕРЕМЕННА!!!» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)

Стоит заметить, что Проскурякову довольно часто спрашивают о пополнении в семье. Обычно, 37-летняя звезда отечественного шоу-бизнеса отшучивается, однако и ее терпение не безгранично. В свою очередь поклонники решили поддержать знаменитость.

«Юлечка, вам, наверно, было бы неплохо взять под свое шефство

какой-нибудь родильный дом, раз страна просит… 😂 или песню написать

соответствующую… Говорят же, клин клином вышибают, а то что ж

делать? Горазд наш народ на выдумки💖», »

Так не интересно!😂 Надо было написать– ждем семерню!😂😂😂», »

Юлечка, всем так хочется чтобы у Ники появился братик или

сестричка, вот и беспокоятся!!! Вы чудесная пара!!! Доча кукла!!!! С

наступающим Вас Новым годом!!!! Всех благ!!!! 🌹🌹🌹», – написали комментаторы.

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Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) 23 Дек 2019 в 2:06 PST

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Последнее: Супруга Игоря Николаева предстала перед поклонниками в потрясающем переливающемся платье. Юлия, по все видимости, решила не мучить себя долгими выборами каких-либо изысканных нарядов и оделась просто, но со вкусом. Прямое платье с серебряными пайетками отлично сочетается с блестящими туфлями на высоком каблуке и пышной укладкой Проскуряковой. Николаев же тоже решил не отставать от любимой жены. […]