«Рюмку водки или самогона»: Лукашекнко размечтался об отдыхе с Путиным

25.12.2019, 9:05, Разное

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу дальнейших взаимоотношений России и Белоруссии ведутся уже давно. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» белорусский лидер публично выразил сожаление, что вынужден обсуждать важные для будущего его государства вопросы вместо того, чтобы просто хорошо проводить время.

«Перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона – я привезу из Беловежской пущи, – выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться», – цитирует РИА ФАН Александра Лукашенко.

Столь резкая реакция президента Белоруссии вызвана, судя по всему, попытками заставить его проводить свою часть направленных на углубление интеграции двух стран шагов. Сам Александр Лукашенко, по мнению экспертов, просто надеялся и дальше получать экономическую поддержку со стороны России, ничего не давая взамен.

В том же интервью он, в частности, возмутился возрастанием цены на газ для Белоруссии. «Говорят: 152 доллара должна быть цена», – цитирует телеканал «360» Александра Лукашенко. При этом в 2019 году, напомнил он, тысяча кубометров голубого топлива поставлялась в его страну всего за 127 долларов.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно делал противоречивые заявления относительно судьбы интеграции России и Белоруссии в рамках строительства союзного государства. Как отмечали некоторые эксперты, политик просто надеялся оставаться у власти, поддерживая экономику страны денежными вливаниями из-за границы и ничего не меняя по сути.



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