Первый поезд в Крым из Петербурга прибыл в Севастополь

25.12.2019, 9:05, Новости дня

Первый пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл на конечную станцию следования – Севастополь.

Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста, передает РИА «Новости».

За время следования (более 43 часов) поезд №7 «Таврия» с вагонами купе и плацкарт преодолел 2741 километр. Время в пути составило 43,5 часа. На пути к Севастополю от Симферополя поезд проехал через шесть тоннелей и два высоких моста в районе Инкермана и средневековую крепость Каламита.

Напомним, поезд встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.



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