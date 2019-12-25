Первый поезд в Крым из Петербурга прибыл в Севастополь

Первый пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл на конечную станцию следования – Севастополь.
Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста, передает РИА «Новости».
За время следования (более 43 часов) поезд №7 «Таврия» с вагонами купе и плацкарт преодолел 2741 километр. Время в пути составило 43,5 часа. На пути к Севастополю от Симферополя поезд проехал через шесть тоннелей и два высоких моста в районе Инкермана и средневековую крепость Каламита.
Напомним, поезд встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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