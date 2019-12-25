При жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае пострадали три человека

25.12.2019, 9:05, Новости дня

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, пострадали три человека, сообщил представитель экстренных служб региона.

Инцидент произошел в селе Байкит. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Красноярские авиалинии» упал во время взлета.

«Предварительно, пострадали два пассажира и командир воздушного судна», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, всего на борту находились 29 человек. По предварительным данным, у воздушного судна повреждена хвостовая балка. Обстоятельства ЧП выясняются.



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