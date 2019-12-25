Максим Галкин поддержал перенёсшую операцию по удалению имплантов Леру Кудрявцеву

25.12.2019, 9:04, Разное

Отечественная теле-и радиоведущая, киноактриса Лера Кудрявцева пару дней назад попала в клинику, где перенесла срочное оперативное вмешательство по удалению грудных имплантов. Многие звёзды российского шоу-бизнеса выразили слова поддержки коллеге, в том числе супруг Примадонны Максим Галкин, пожелавший ей здоровья и скорейшего выздоровления.
Лера Кудрявцева несколько дней назад в Instagram-аккаунте предостерегла девушек и женщин от процедуры по увеличению груди. Ведущая решилась поделиться своей историей, рассказав, что импланты ей установили в Санкт-Петербурге полтора десятка лет назад и тогда на них обещали бессрочную гарантию. Однако оказалось, что у неё уже более 5 лет протекает левый имплант и срочно требуется операция по его удалению и иссечению попавшего в ткани силикона. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но знаменитость пока ещё находится в больнице и к ней начали пускать посетителей.

Одной из первых коллегу и подругу навестила Тина Канделаки, а в комментариях к публикации многие отечественные артисты желают Лере Кудрявцевой быстрее пережить сложный период и снова «вернуться в строй». Так, Максим Галкин написал: «Лера, здоровья тебе! Какая ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, которая может помочь многим избежать проблем».



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Последнее: Отечественная теле-и радиоведущая, киноактриса Лера Кудрявцева пару дней назад попала в клинику, где перенесла срочное оперативное вмешательство по удалению грудных имплантов. Многие звёзды российского шоу-бизнеса выразили слова поддержки коллеге, в том числе супруг Примадонны Максим Галкин, пожелавший ей здоровья и скорейшего выздоровления. Лера Кудрявцева несколько дней назад в Instagram-аккаунте предостерегла девушек и женщин от процедуры […]

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