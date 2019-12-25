Молодая возлюбленная Михаила Шуфутинского Светлана Уразова: «Он большой модник»

Молодая возлюбленная отечественного эстрадного исполнителя и продюсера Михаила Шуфутинского в одном из недавних интервью пояснила о любимом человеке. В частности, Светлана Уразова заметила, что певец не имеет стилиста, но «большой модник» и всегда сам подбирает сценические костюмы.

Около 4-х лет назад у Михаила Шуфутинского умерла супруга Маргарита, в браке с которой он прожил более 40 лет. Через некоторое время появилась информация о новой возлюбленной знаменитости – танцовщице «Атамана» Светлане Уразовой. Пара официально не подтверждала отношения, но на вручении музыкальной премии «Виктория» вместе появилась на публике. Возлюбленная, разница в возрасте с которой почти 30 лет, поддерживала Шуфутинского в сложный период после смерти жены, после чего, вероятно, между ними и завязался роман.



Светлана Уразова не раскрывает подробностей личной жизни, считая, что эта тема не должна обсуждаться публично. Молодая возлюбленная исполнителя рассказала, что он несмотря на возраст следит за здоровьем и физической формой, часто посещает бассейн и занимается спортом. Также танцовщица подчеркнула, что 71-летний Михаил Шуфутинский следит за модой, не работает с личным стилистом, а костюмы подбирает самостоятельно, в первую очередь ориентируясь на качество материалов и удобство.

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