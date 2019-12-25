У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у тихоокеанского побережья Канады, сообщили в канадской государственной службе по наблюдению за этим природным явлением (Earthquakes Canada).
Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 188 км к западу от города Порт-Харди, передает ТАСС.
Отмечается, что «угрозы цунами нет». Информации о разрушениях и пострадавших также не поступало.
До этого геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,3 у западных берегов Канады, которое произошло в 343 км к западу от города Кэмпбелл-Ривер.
В начале декабря сильное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии.
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Последнее: Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у тихоокеанского побережья Канады, сообщили в канадской государственной службе по наблюдению за этим природным явлением (Earthquakes Canada). Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 188 км к западу от города Порт-Харди, передает ТАСС. Отмечается, что «угрозы цунами нет». Информации о разрушениях и пострадавших также не поступало. До этого […]
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