Карикатурист Елкин высмеял позицию России и санкции против «Северного потока 2»

Социальные сети повеселила карикатура известного российского художника Сергея Елкина, который изобразил российского президента Владимира Путина и главу США Дональда Трампа.

Известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял позицию России и санкции против «Северного потока 2».

Новыми санкциями Вашингтон заблокировал строительство «Северного потока 2».

В результате подрядчики строительства газопровода прекратили выполнение работ, опасаясь попасть под их действие. Сама Россия не обладает технологиями глубоководной прокладки труб и оказалась в тупике.

При этом Елкин на карикатуре изобразил американского президента Трампа, который останавливает Владимира Путина, тянущего на своей спине трубу «Северного потока -2» вперед. Сгорбившийся в три погибели Путин с недовольством смотрит на американского президента снизу вверх.

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