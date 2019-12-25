Карикатурист Елкин высмеял позицию России и санкции против «Северного потока 2»

Социальные сети повеселила карикатура известного российского художника Сергея Елкина, который изобразил российского президента Владимира Путина и главу США Дональда Трампа.
Известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял позицию России и санкции против «Северного потока 2».
Новыми санкциями Вашингтон заблокировал строительство «Северного потока 2».
В результате подрядчики строительства газопровода прекратили выполнение работ, опасаясь попасть под их действие. Сама Россия не обладает технологиями глубоководной прокладки труб и оказалась в тупике.
При этом Елкин на карикатуре изобразил американского президента Трампа, который останавливает Владимира Путина, тянущего на своей спине трубу «Северного потока -2» вперед. Сгорбившийся в три погибели Путин с недовольством смотрит на американского президента снизу вверх.
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