Заместитель военкома Москвы: Шаведдинова отправили в армию законно

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов отправлен на военную службу на законных основаниях, поскольку долгое время уклонялся от службы, место службы выбрано «в соответствии с результатами медицинского обследования». Как передает ТАСС, об этом сказал заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

По его словам, 28 октября Шаведдинов по повестке прибыл в военкомат, где «в установленном порядке в присутствии своего адвоката прошел призывные мероприятия и медицинское освидетельствование, по результатам которого он признан годным к прохождению военной службы по призыву». В тот же день решением призывной комиссии он «был призван на военную службу и ему вручена повестка на отправку к месту прохождения военной службы».

Накануне стало известно, что Руслана Шаведдинова увезли проходить срочную службу на Новую Землю.

С Шаведдиновым не было связи почти сутки, после того как в понедельник вечером к нему домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. После этого Шаведдинова увезли в неизвестном направлении, в юридической помощи или звонке ему отказали.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин.

В разговоре с The Insider он пояснил: «Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения».

То же самое сказал глава ФБК Алексей Навальный.

Позднее в распоряжении The Insider оказалась фотография, на которой видно, как отображается статус мобильного номера Шаведдинова в базе оператора Yota. Статус абонента указан как «активный», несмотря на то, что ранее Руслану не удалось связаться по телефону ни с кем в тот момент, когда в его квартиру ворвались силовики. При звонке на сотовый Руслана автоответчик сообщал: «обслуживание абонента временно приостановлено».

Сейчас при звонке на номер Руслана сообщается, что абонент находится не в сети. Также к номеру Шаведдинова прикреплена плашка с пометкой «о всех действиях по номеру сообщать в PR». По словам источника The Insider в Yota, он видит это впервые.

В пресс-службе Yota пообещали предоставить комментарий оператора, однако это не было сделано в течение всего дня.

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