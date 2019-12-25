Рогозин: Россия вернется к переговорам об участии в создании американской окололунной станции

Россия вернется к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway. Как сообщает РИА «Новости», об этом сказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах. Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений», — сказал Рогозин.

В 2017 году «Роскосмос» и NASA заключили соглашение о совместном создании станции. Однако позднее Рогозин заявил, что РФ откажется от участия в проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль — создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения.

В NASA позднее не исключили, что России поручат создание корабля для доставки космонавтов и астронавтов на орбиту Луны. О том, что для этого могут модернизировать корабли «Союз», которые сейчас летают к МКС, говорил также Рогозин.

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