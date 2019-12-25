Компания Bentley отзывает в РФ семь автомобилей

В российском офисе компании Bentley сообщили об отзыве семи автомобилей.

Причина состоит в обнаруженной неисправности рулевого управления люксовых машин. Известно, что вынужденная техническая доработка потребуется в отношении таких моделей, как Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24, которые продали в период с 2016 по 2018 годы. Сообщается, что в указанных автомобилях может быть отсоединен шланг радиатора усилителя руля.

Специалисты высказали версию, что некоторые детали, доставленные для сборки автомобилей Bentley, имеют превышающие допуски по размерам, из-за чего и выявлен данный дефект. Производитель намерен заменить указанные патрубки и шланги за свой счет, исправив имеющую неисправность техники.

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Последнее: В российском офисе компании Bentley сообщили об отзыве семи автомобилей. Причина состоит в обнаруженной неисправности рулевого управления люксовых машин. Известно, что вынужденная техническая доработка потребуется в отношении таких моделей, как Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24, которые продали в период с 2016 по 2018 годы. Сообщается, что в указанных автомобилях может быть отсоединен […]