Недорогой кроссовер Skoda Kamiq ставит рекорды продаж

Чешская компания Skoda сообщила о результатах продаж за прошлый месяц, особо отметив успехи недорогого кроссовера Skoda Kamiq.

В частности, данный автомобиль на китайском рынке продали в количестве 6,8 тысяч единиц, что позволило опередить остальные доступные модели. Всего с начала 2019 года на китайском рынке продали более 46 тысяч кроссоверов Skoda Kamiq. С учетом установленного рекорда удалось превзойти по уровню спросу Hyundai Creta и KIA KX1.

Напомним, компактный кроссовер построен на архитектуре PQ25. Под капотом используется 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 110 л.с. Кроем того, во всех комплектациях предусмотрели исключительно передний привод. Новинка также продается с 1,2-литровым турбированным мотором на 116 л.с. мощности.

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