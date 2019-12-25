В РФ предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с инициативой создать «новогодний капитал».

По словам депутата, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в РФ для покупки продуктов и атрибутов праздника без ущерба для своего бюджета.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется… Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», – передает RT текст обращения Черныышова.

Сумма «новогоднего капитала» в письме не уточняется.

Напомним, во вторник был опубликован антирейтинг новогодних подарков, который возглавили сувениры и символы года.

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Последнее: Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с инициативой создать «новогодний капитал». По словам депутата, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в РФ для покупки продуктов и атрибутов праздника без ущерба для своего бюджета. «С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники […]