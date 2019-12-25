В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не станут меньше из-за новогодних праздников, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Он напомнил, что Трудовой кодекс содержит положение, гарантирующее работникам сохранение размера оплаты труда вне зависимости от количества нерабочих праздничный дней в месяце. Такая гарантия действует только в отношении тех, кто получает оклад, пишет «Российская газета».
Для сотрудников со сдельной оплатой труда предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами.
В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Праздничные дни, которые приходятся на субботу 4 и воскресенье 5 января переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Всего, согласно производственному календарю, в январе будет 17 рабочих и 14 выходных и праздничных дней.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с инициативой создать «новогодний капитал». По словам депутата, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в РФ для покупки продуктов и атрибутов праздника без ущерба для своего бюджета. «С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нарколог Брюн призвал пить при детях без щенячьего восторга / 24 декабря
- «Репортеры без границ»: 389 журналистов находятся в заключении из-за профессиональной деятельности / 17 декабря
- ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы / 28 ноября
- Ученые нашли способ качественно диагностировать НЖБП / 3 декабря
- «Чувства, возможно, есть!». Слава из «НеАнгелов» показала фото поцелуя с мужем / 20 декабря
- Мочившийся в вино для РФ экс-директор «Рустави 2» решил бежать из Грузии / 1 декабря
- Кабмин назначил экс-нардепа Лещенко членом набсовета «Укрзалізниці» / 20 декабря
- Фанаты ЦСКА покинут трибуны в матче с «Краснодаром» в знак протеста против полицейского произвола / 7 декабря