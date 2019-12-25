В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние праздники

25.12.2019, 8:51, Новости дня

Зарплаты россиян в январе не станут меньше из-за новогодних праздников, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Он напомнил, что Трудовой кодекс содержит положение, гарантирующее работникам сохранение размера оплаты труда вне зависимости от количества нерабочих праздничный дней в месяце. Такая гарантия действует только в отношении тех, кто получает оклад, пишет «Российская газета».

Для сотрудников со сдельной оплатой труда предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплат устанавливается коллективным договором или другими нормативными актами.

В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Праздничные дни, которые приходятся на субботу 4 и воскресенье 5 января переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Всего, согласно производственному календарю, в январе будет 17 рабочих и 14 выходных и праздничных дней.



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