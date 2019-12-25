Нефть подорожала до максимума за три месяца

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром существенно выросли на фоне улучшения ожиданий в отношении глобальной экономики.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 81 цент – до 67,2 доллара за баррель, что является максимальной отметкой за последние три месяца, передает «Интерфакс».
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль увеличились на 59 центов – до 61,11 доллара за баррель. Это самый высокий уровень за последние три дня.
Позитивное влияние на настроения инвесторов оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов.
При этом активность торгов была низкой в преддверии рождественских праздников. В среду торговые площадки большинства стран Европы и США, а также ряда других государств будут закрыты.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром существенно выросли на фоне улучшения ожиданий в отношении глобальной экономики. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 81 цент – до 67,2 доллара за баррель, что является максимальной отметкой за последние три месяца, передает «Интерфакс». Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль увеличились на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стало известно имя робота-пилота корабля «Орел» / 25 ноября
- Российские и сирийские моряки провели первые совместные учения / 19 декабря
- Мнения: Ничего мы с немцами не делили / 13 декабря
- В Донецкой области злоумышленники открыли стрельбу по авто – полиция / 8 декабря
- Назван «человек года» по версии Financial Times / 19 декабря
- Медведев рассказал о самом сложном своем решении / 5 декабря
- Навальный проигнорировал вопрос о поддержке бюджета Москвы кандидатами «Умного голосования» / 29 ноября
- Самолет выкатился за пределы летного поля в Кирове / 23 декабря