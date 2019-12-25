Музыкант Эд Ширан объявил об остановке карьеры

25.12.2019, 8:42, Разное

Британский поп-исполнитель Эд Ширан объявил об уходе в бессрочный отпуск. Музыкант заявил, что работал без перерыва с 2017 года, сообщает телеканал «360».

По словам артиста, на время отдыха он также покинет социальные сети. Национальная служба новостей передает, что освободившееся время посветит путешествиям, чтению книг и творчеству. Ширан также пообещал после отпуска вернуться с новой музыкой. 



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Последнее: Британский поп-исполнитель Эд Ширан объявил об уходе в бессрочный отпуск. Музыкант заявил, что работал без перерыва с 2017 года, сообщает телеканал «360». По словам артиста, на время отдыха он также покинет социальные сети. Национальная служба новостей передает, что освободившееся время посветит путешествиям, чтению книг и творчеству. Ширан также пообещал после отпуска вернуться с новой музыкой. 

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