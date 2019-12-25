«В преддверии Нового года»: Названы 3 «пищевые» привычки, позволяющие чувствовать себя в тонусе целый день

Учёные назвали 3 связанные с приёмом пищи привычки, выработав которые, человек сможет чувствовать себя в тонусе на протяжении всего дня. Данные рекомендации специалистов особенно актуальны в преддверии Нового года и предпраздничных хлопот.

Первое правило – никогда не пропускать завтрак. В противном случае будет потерян запас энергии и уже через три часа после пробуждения существенно снизится концентрация. Перед Новым годом у человека появляется множество дополнительных дел, которые нужно выполнить, и всё это требует большой выносливости. Чтобы достигнуть всех поставленных целей, нужно быть продуктивным, а для этого следует приучить себя завтракать каждое утро. На общем самочувствии человека негативно скажется не только пропуск этого приёма пищи, но также «перекус» кофейным напитком с булочкой или без неё. Идеальный, по словам учёных, завтрак – это омлет с томатами и зеленью. Также можно готовить по утрам овсяную кашу с добавлением корицы, миндаля, грецких орехов и семян льна.

Второй полезной привычкой, позволяющей чувствовать себя в тонусе целый день, специалисты назвали послеобеденный перекус, который предотвратит переедание во время ужина. Для того чтобы снабдить организм дополнительной энергией, рекомендуется через несколько часов после обеда употреблять в пищу яблоки, морковь, хумус (закуска из нутового пюре с кунжутной пастой, оливковым маслом, чесноком, паприкой и лимонным соком), смузи.

Третье правило – здоровый сон. Эксперты отметили: для того чтобы полноценно выспаться, помимо того что нужно вовремя отправляться в постель, ещё необходимо следить за питанием в вечернее время суток. Ночное переедание и даже лёгкие перекусы в это время не позволят организму хорошо отдохнуть. Учёные рекомендуют употреблять пищу за три часа до сна, причём ужин не должен быть «тяжёлым».

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Последнее: Учёные назвали 3 связанные с приёмом пищи привычки, выработав которые, человек сможет чувствовать себя в тонусе на протяжении всего дня. Данные рекомендации специалистов особенно актуальны в преддверии Нового года и предпраздничных хлопот. Первое правило – никогда не пропускать завтрак. В противном случае будет потерян запас энергии и уже через три часа после пробуждения существенно снизится […]