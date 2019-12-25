Поезд впервые проехал по Крымскому мосту (видео)

В Сети появилось видео первого в истории проезда поезда по Крымскому мосту. Первопроходцем стал фирменный «Таврия», который направлялся из Санкт-Петербурга в Севастополь, сообщает «ТВ Центр».
На кадрах видеозаписи видно, как состав движется под арками, освещающимися в цветах российского триколора. Поезд преодолел переправу, приблизительно – за 20 минут. Как пишет Life, пассажиров на полуострове лично встречал символ моста – кот по кличке Мостик.
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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клара Гавриловна (@admin_anshlak) 24 Дек 2019 в 4:03 PST Материал дополняется
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