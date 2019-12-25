Ростуризм проработает семь новых железнодорожных направлений в Крым

Ростуризм вместе с профильными ведомствами рассматривает возможность открыть семь новых железнодорожных направлений в Крым из российских городов, рассказала глава федерального агентства Зарина Догузова.

«Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных (железнодорожных) направлений из различных городов РФ в Крым. Думаю, в ближайшее время мы доработаем эту историю», – сказала она, передает ТАСС.

Тем временем первый пассажирский поезд, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя.

Движение грузовых поездов планируется открыть в июле 2020 года.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клара Гавриловна (@admin_anshlak) 24 Дек 2019 в 4:03 PST Материал дополняется