Повереннова ответила Собчак за критику женщин 40+ фото в микро-боди

После того, как Ксения Собчак выступила с критикой в адрес женщин, которым за 40, многие звезды решили ответить телеведущей. Дарья Повереннова поразила поклонников фото в микро-боди.

В интернете до сих пор обсуждается недавний скандал, спровоцированный публикацией супруги Богомолова об обнаженных снимках дам бальзаковского возраста. Тогда светская львица заявила, что женщины в возрасте 40+ не должны раздеваться на фото из-за отчаяния. Очередной отпор телеведущей решила дать Дарья Повереннова, которой, кстати, 47 лет. Актриса разместила на странице в Instagram серию кадров в довольно смелом и откровенном образе. Знаменитость позировала в микро-боди и распахнутом длинном жакете. В подписи к посту артистка заявила, что «эйджизм» в РФ касается целого ряда сфер жизни. Тем не менее, представительница шоу-бизнеса уверена: никто не запретит ей демонстрировать «работу над собой».

«Моя страница. Мое тело», — отметила звезда кино. Она добавила, что возраст после 45 лет не является приговором, хотя «потрудиться придется». В комментариях фанаты единогласно поддержали Повереннову и написали, что актриса выглядит прекрасно в свои года. «Боже, какая фигура», «Роскошно выглядите», — писали фолловеры.

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