Соловьев поблагодарил Путина за слова о польском после в нацистской Германии

Телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил президента Владимира Путина, назвавшего «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского, который в 1930-е годы поддержал геноцид евреев в Польше.
«Спасибо Путину за эти слова», – написал Соловьев в Instagram, приведя высказывание российского лидера.
Накануне на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин вспомнил о после Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, и назвал его «сволочью и антисемитской свиньей».
Федерация еврейских общин РФ назвала очень точными слова президента.
Липский был послом Польши в Германии в период с 1934 по 1939 годы. Одной из первых задач дипломата на этом посту стала работа над договором о ненападении между двумя странами.
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