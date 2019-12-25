Соловьев поблагодарил Путина за слова о польском после в нацистской Германии

25.12.2019, 8:19, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил президента Владимира Путина, назвавшего «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского, который в 1930-е годы поддержал геноцид евреев в Польше.

«Спасибо Путину за эти слова», – написал Соловьев в Instagram, приведя высказывание российского лидера.

Накануне на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин вспомнил о после Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, и назвал его «сволочью и антисемитской свиньей».

Федерация еврейских общин РФ назвала очень точными слова президента.

Липский был послом Польши в Германии в период с 1934 по 1939 годы. Одной из первых задач дипломата на этом посту стала работа над договором о ненападении между двумя странами.



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