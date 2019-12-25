«Сосок аж в подмышке»: у Волочковой заподозрили жуткую мутацию

Артистка показала фанатам свое, на первый взгляд, весьма удачное фото. Знаменитость позирует вместе с юными балеринами. Она облачена в свой привычный костюм – белые штаны-клеш, облегающая майка и пуанты. Кажется, что балерина даже выглядит посвежевшей на фоне своих более юных коллег, однако при детальном рассмотрении фото многие поняли, что на самом деле вид Волочковой – не результат косметических процедур.

Приглядевшись, поклонники заметили, что Анастасия вновь злоупотребила программой для редактирования изображений, сообщает «Экспресс газета». Многие отметили, что звезда отечественного шоу-бизнеса выглядит несколько усохшей. Так комментаторы вовсю принялись вопрошать, почему балерина на фотографиях с со своей домработницей Лолой выглядит высокой, а по сравнению со своими подопечными кажется небольшой.

Кроме того, пользователи заметили еще несколько любопытных ляпов. Кто-то обнаружил у танцовщицы лишнюю коленку на левой ноге, а кто-то заприметил, что нарушены общие пропорции тела – комментаторы обратили внимание на тот факт, что голова Волочковой кажется слишком большой.

«Ой я не могу, сосок аж в подмышке торчит)))))

» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), »

Работа пьяного фотошопера🙌

«, »

Какой у АВ истинный рост? С Лолой прямо баскетболистка, а тут меньше девочек. Запутанная история», » Две коленки на одной ноге получились», »

Это фото вообще жуть, нет слов, одни эмоции. Настя уменьшилась….Где фотошоп???

«, – высказались подписчики Анастасии.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 24 Дек 2019 в 8:36 PST

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