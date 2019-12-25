Граждане Китая погибли при пожаре в общежитиях под Иркутском

Двое граждан Китая погибли, шестеро пострадали при пожаре в двух общежитиях в поселке Залари Иркутской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

Источник сообщил, что «в результате возгорания двух деревянных зданий на площади 350 кв. метров в поселке Залари пострадали восемь граждан Китая, из них два человека погибли», передает РИА «Новости».

Пожар ликвидирован, идет разбор завалов.

Пожар произошел ночью в среду в одноэтажном и двухэтажном деревянных зданиях общежитий лесозаготовительного предприятия поселка Залари.

Напомним, в мае граждане Китая погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье.

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