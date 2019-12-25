Названы самые популярные в мире смартфоны

Аналитики из гонконгской компании Counterpoint Research составили рейтинг 10 самых продаваемых на планете смартфонов по итогам 2019 года. Специалисты отметили, что попавшие в список модели заняли 17% от общего объема рынка, сообщает телеканал «360».
Лидером рейтинга стал iPhone XR от компании Apple. Ему принадлежит порядка 3% рынка смартфонов. А серебро и бронза достались Samsung Galaxy A10 и A50 соответственно. Помимо них в топ-5 вошли Oppo A9 и iPhone 11. В десятку также попали Oppo A5s, Samsung Galaxy A20, Oppo A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.
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