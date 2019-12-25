Американец поздравил сограждан с Рождеством украденными из банка деньгами

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) и разбросал их на улице со словами «счастливого Рождества!», сообщили СМИ.
Как пишет издание Hill, инцидент произошел в понедельник вечером. Очевидец рассказал, что разбросав деньги, 65-летний Дэвид Оливер отправился в ближайшую кофейню, где стал дожидаться полицейских, передает РИА «Новости».
В полиции города заявили, что Оливер не сопротивлялся при задержании, оружия при нем не нашли. Очевидцы сообщили также, что прохожие собрали разбросанные грабителем деньги и вернули их банку.
Точная сумма похищенного не называется, но сержант полиции Джим Джеффокат сообщил о пропаже в результате инцидента «тысяч долларов».
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