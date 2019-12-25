Инсайдер: Вместо Galaxy S11 Samsung выпустит Galaxy S20

25.12.2019, 8:04, Разное

Южнокорейские разработчики из Samsung вместо флагманского смартфона Galaxy S11 выпустят в продажу модель S20. Об этом накануне заявил известный инсайдер Ice Universe.
К его информации стоит относиться серьезно, так как он регулярно делится в своём блоге достоверными сведениями о различных новинках в мобильной индустрии. В его последней записи в соцсети он указал название нового флагмана Samsung. Оказывается, речь идёт о Samsung Galaxy S20. По мнению экспертов, таким образом корпорация откажется от названия Galaxy S11.

К слову, именно этот инсайдер не так давно заявлял, что опубликованные фотографии Galaxy Fold 2 на самом деле демонстрируют новый сгибающийся девайс бренда. Специалист считает, что экран смартфона покроют очень тонким стеклом вместо пластического вещества. Не исключено, что по этой технологии в будущем станут работать и другие известные компании.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева скончалась в столице Венгрии – Будапеште, куда уехала на отдых со своим молодым человеком. Девушка отравилась газом, когда принимала душ, сообщает телеканал «360». О смерти Валиевой сообщил на своей странице в «Фейсбук» ее преподаватель Юрий Богданов. Как передает телеканал «Царьград», тело погибшей пока остается в Венгрии. По предварительным […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика