Инсайдер: Вместо Galaxy S11 Samsung выпустит Galaxy S20

Южнокорейские разработчики из Samsung вместо флагманского смартфона Galaxy S11 выпустят в продажу модель S20. Об этом накануне заявил известный инсайдер Ice Universe.

К его информации стоит относиться серьезно, так как он регулярно делится в своём блоге достоверными сведениями о различных новинках в мобильной индустрии. В его последней записи в соцсети он указал название нового флагмана Samsung. Оказывается, речь идёт о Samsung Galaxy S20. По мнению экспертов, таким образом корпорация откажется от названия Galaxy S11.

К слову, именно этот инсайдер не так давно заявлял, что опубликованные фотографии Galaxy Fold 2 на самом деле демонстрируют новый сгибающийся девайс бренда. Специалист считает, что экран смартфона покроют очень тонким стеклом вместо пластического вещества. Не исключено, что по этой технологии в будущем станут работать и другие известные компании.

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