«Своими глазами видел серую сущность, выскочившую из стены» — Жители Петропавловска рассказали о домовых в своих домах

Несколько дней назад казахстанский сайт "Петропавловск News" опубликовал историю местной жительницы, в квартире которой жила потусторонняя сущность, пугающая всю ее семью.

История получила большую популярность и местные жители стали присылать на сайт уже свои истории про домовых и полтергейст, с которыми они столкнулись в своих домах.

"У родителей был старый дом, и там жил дедушка-соседушка, как мы его называли. Я его не видела, но много раз слышала. То он поздним вечером проверял кастрюли на печке, то прыгал, играясь, на полу, который недавно был покрашен. Домовой любил нашу маму. И после ее смерти стучал и пугал отца".

* * *

"Слышал после переезда на новую квартиру в детстве, и в деревне, да и потом спустя много лет бывало подпрыгивал ночью спросонья от сильных толчков, ощущения когтистых лап или другой ерунды. А уж какие сны видел, мистика на любой вкус, такая, что кино отдыхает.

Потом что-то внутри переключилось и я начал понимать что дело не в мистике, перестал в это все верить и придавать этому значение и вся эта чертовщина исчезла сама-собой. Хотя иногда со мной случаются такие вещи, что объяснить их даже с точки зрения теории вероятности невозможно и выглядит это все только как конкретный знак и забота свыше".

* * *

"Подруга нашей семьи после моего вопроса, почему они живут в общаге, а не в свободной квартире, которая осталась от бабушки, пояснила такую историю. Сначала там жила её старшая сестра с семьёй, но через некоторое время она вернулась в общагу.

Потом туда поселилась Наташа с мужем и двумя дочерьми. Однажды она проснулась от того, что кто-то невидимый навалился на неё так, что она начала задыхаться и кричать. Это продолжалось до тех пор, пока муж не вскочил с кровати и не включил свет. Потом неоднократно в разных местах квартиры они мельком видели женщину. Как-то приходят домой, а в комнате какая-то пожилая женщина на диване сидит… Потом раз — и нет её!

И много подобного случалось. Они прожили 4 месяца — и назад в общежитие. Это было в 1989-90 г. примерно. Квартиры ещё не продавали в то время. Дом даже знаю — в районе ул. Мира-Гашека. И у меня нет оснований думать, что люди будут выдумывать такие истории. Для чего?"

* * *

"Не все могут это видеть. У меня столько таких историй — можно книгу написать. Не знаю, с чем это связано, только, когда заходит слишком далеко, убеждаю себя, что мне кажется или просто не обращаю внимания, тогда все прекращается. И сын у меня тоже видит".

* * *

"Я когда заехала в новостройку, летом жила одна, и несколько раз были такие моменты, когда дверь сама по себе открывалась в ванной или во входную дверь вставляют ключ, когда подбегала и открывала, никого не было. Удивительно было, но у меня не было страха. Сейчас уже таких моментов нет".

* * *

"Сам в эту ерунду вообще не верю, но своими глазами видел на лестничной клетке, ровно на площадке, в этом доме между 1 и 2 этажом прозрачная сущность серого цвета явно вышла из стены и моментально в неё же вернулась. В гараже вообще призрак живёт, ботинки и туфли из гаража при мне выбрасывает, стул пластмассовый двигает, игрушки перемещает и ворует.

И самое интересное, в машине иногда находится, один раз не успел выскочить и через мою дверь водительскую выскочил. Сам видел, такой — с когтями и хвостом размером с кота иногда даже следы на лобовом стекле могут остаться.

Такой мистики насмотрелся! Бензин — то появляется в баке моего автомобиля, то исчезает. Уже два двигателя сменил, а бензин всё равно то появляется, то исчезает. Если выезда нет на выходные, то всё спокойно, бензин на месте".

* * *

"По Мира, 246, тоже было нечто подобное. Бабушка рассказывала… Соседка вечно за стенкой кричала по ночам…. Вечно какие-то люди ночью ей виделись, то подойдут и сядут на кровать (соседка неходячая была), ну, и самой моей бабусе, бывало, мерещилось…".

* * *

"Я крестилась уже взрослая, в 19 лет. И до самого дня крещения несколько раз в неделю я просыпалась с поцарапанным лицом. Прямо видно было след от пятерни. Или синяки так же от пальцев были. В день крещения в доме творилось что-то невообразимое: упал кухонный шкаф (!) с посудой, мы все в комнате были при этом. Лампы моргали, как хотели. И это была последняя ночь, когда меня поцарапали. До сих пор жутко вспоминать".

* * *

"Действительно, есть в нашем мире нечто необъяснимое. В библии называют — злой дух, в Коране — джины, люди, обладающие экстрасенсорикой, говорят, что это полтергейст, душа неупокоенная, либо душа, которую что-то удерживает в мире живых. Наука никогда с этим не согласится, будет говорить обратное: что это случайность и т.д. Много раз про такое слышал, моя родственница сама сталкивалась чем-то необъяснимым, что её душило по ночам, и затем видела силуэт".

* * *

"Никогда не верила в потустороннее, пока сама не столкнулась с ним! Я сплю чутко, мой муж часто уезжает в командировку. И вот, однажды ночью я просыпаюсь от того, что кто-то дышит мне в ухо очень громко и немного щекотно. Я боялась открыть глаза, понимая, что дома одна. Просто молилась всем Богам, лежа в оцепенении. Было очень страшно… Как я пережила ту ночь — не понимаю. Вспоминаю с ужасом, очень долго боялась остаться одна. Хотите — верьте, хотите — нет, но такого врагу не пожелаю…"

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