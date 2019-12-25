Жуткие видения в местах крупных трагических катастроф

Согласно некоторым эзотерикам, когда разом за короткий отрезок времени погибает население большого дома или поселка, к примеру в пожаре или сходе лавины, то вся жизненная энергия этих людей не успевает никуда уйти и остается потом на длительное время на этом же месте.

Из-за этого потом на месте бывшего дома или поселка можно увидеть странные светящиеся огоньки, мелькающие тени, полтергейст и другие проявления паранормального существования (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Современные реалии вносят свою лепту в данный феномен и теперь люди не только слышат необычные звуки, видят призраков и странные огни, но принимают жуткие звонки на телефоны с номеров погибших.

Один из недавних массовых случаев единовременной гибели большого количества человек произошел 26 декабря 2004 года, когда огромное цунами, вызванное мощным землетрясением, прокатилось по Индийскому океану и убило в общей сложности около 230 тысяч человек.

Одной из пострадавших от него стран стал Таиланд, где погибло свыше 5 тысяч человек. И местные жители спустя пару дней начали массово сообщать о наблюдении призраков в местах разрушений, о жутких завывающих стонах там же, о пугающих криках о помощи, идущих с пляжей. При этом, когда они пытались искать пострадавших в тех местах, где были слышны крики, то либо вообще никого не находили, либо наталкивались на трупы людей, погибших сразу же после цунами.

Некоторые из этих сообщений шли от волонтеров-спасателей и они уверяли, что лично слышали пугающе неземной жуткий смех, крики или плач, идущие оттуда, где давным давно все проверили и откуда уже увезли трупы погибших. Несколько сообщений были о том, что странные крики и стоны шли от большой кучи мусора, но когда ее разобрали целиком, под ней не нашли ни одного человека.

Потом массово пошли сообщения от водителей такси в районе курорта Патонг (один из пострадавших от цунами городов Таиланда). Они стали сталкиваться с призрачными пассажирами, которые тормозили машину, стоя на обочине, и просили увезти их в аэропорт. С виду люди казались вполне себе материальными, но когда водитель подъезжал к аэропорту, пассажиры просто растворялись в воздухе.

Несколько семей жаловались на изматывающие и бесконечные аномальные звонки на их телефоны, в трубке были слышны кричащие голоса на иностранных языках, молящие о помощи. При проверке оказывалось, что телефонные номера, с которых шли эти звонки, принадлежали погибшим иностранным туристам. Причем туристы эти погибли еще 26 декабря, а странные звонки с их телефонов продолжали идти еще несколько дней.

Потом поступили два сообщения от ночных охранников с базара Патонга, который находился неподалеку от пляжа и тоже пострадал от цунами. Один из охранников услышал ночью жуткий крик женщины, идущий с совершенно пустых торговых рядов, после этого охранник долго отказывался выходить по ночам на рынок. Другой охранник утверждал, что заметил фигуру женщины, бредущей по ночному пляжу и громко зовущую своего ребенка по имени. А через несколько шагов эта женщина просто испарилась на его глаза.

"После посещения храма Ват Баан Муанг (в нем временно складывали тела погибших) я не могла жить без страха. Он окутал меня и я не могла из-за этого спать по ночам. Когда я слышала что-то странное, даже если это мог быть просто ветер, я думала, что это кричат духи. Я верю в привидения и всегда буду верить. Цунами произошло так быстро, что многие туристы просто не поняли, что произошло, когда погибли. Они вероятно думали, что они все еще отдыхают на пляже, когда они уже были мертвы и в виде духов", — рассказывала одна из местных жительниц.

Эти размышления о том, что люди были убиты так быстро, что даже не поняли этого, очень пугают. У них точно не было времени ощутить свою смерть и понять, что она пришла, таким образом их душа сохраняла мысли о том, что они живы. Может быть именно это и удерживало их некоторое время в тех местах, где они умерли?

Впрочем, тайский психолог Валлоп Пияманотам пытался объяснить подобные рассказы людей с точки зрения науки:

"Это является типом массовой галлюцинации и происходит от большой психологической травмы, когда много людей погибло и пропало без вести. Они видят очень много трупов, они только и говорят, что о мертвецах, поэтому они и начинают видеть мертвых туристов, ходящих по пляжу или барахтающихся в океанских волнах.

Тайцы верят, что когда человек умирает, его тело надо обязательно кремировать или сразу же благословить. Если этого не сделать, умерший человек будет появляться там, где он погиб, снова и снова.

Кроме того, иностранные туристы для тайцев являются особыми людьми, они производят на них очень большое впечатление, так как они физически совсем другие и как правило очень богатые. Тайцы их обожают, поэтому неудивительно, что им кажется, что эти люди не могут погибнуть просто так, они обязательно должны стать призраками. Тем более, что они умерли вдали от своих домов и хотят вернуться домой обратно".

Была ли это и правда массовая галлюцинация или нет (подобные явления в Таиланде длились совсем недолго и призраков перестали видеть и слышать примерно через две недели после цунами), однако подобные явления происходили и в других местах, где люди тоже массово погибали от цунами и землетрясений.

У примеру в Японии в марте 2011 года сильнейшее землетрясение в 9 баллов создало разрушительные цунами, обрушившееся на восточное побережье страны в районе региона Тохоку. Во время этого бедствия, помимо гибели 16 тысяч человек, пострадала АЭС Фукусима, что создало крупнейшую ядерную аварию с момента Чернобыля.

Целые районы были опустошены и были похожи на кадры из фильмов об Апокалипсисе или военную зону, где был разрушен каждый объект. И точно также как в Таиланде, уцелевшие местные жители вскоре начали массово видеть тут призраков.

Они рассказывали о целых очередях полупрозрачных силуэтов людей, выстроившихся в очередь на вход в разрушенные супермаркеты и руины магазинов, гуляющих по разрушенным паркам, как они это делали при жизни, или блуждающих среди руин их разрушенных домов.

Несколько наблюдений казались особенно жуткими. Люди сообщали о наблюдении призрачных силуэтов, двигающихся так, словно они пытаются убежать или уплыть от волны цунами. Эти призраки пробегали мимо них и тут же растворялись в воздухе.

Другие несколько случаев касались моментов, когда уцелевшие местные жители встречали своих соседей, которые будто бы тоже спаслись и разговаривали с ними, а позже они случайно узнавали, что их соседи на самом деле погибли и что они общались с призраками.

Одна пожилая женщина из Онигавы, которая умерла из-за цунами, потом появлялась то тут, то там в лагере беженцев и просила дать ей чаю и согреть ее. Когда люди видели ее, они сразу же понимали, что это мертвец, женщина выглядела словно уже начала разлагаться и оставляла после себя лужицы тухлой морской воды. Однако ни у кого ни хватило духу прямо сказать ей об этом и они лишь молча давали ей чашку чая.

Японские таксисты тоже сообщали о призрачных попутчиках. Особенно такое было частым в городе Исиномаки, префектуры Мияги, которая потеряла от цунами не менее 6 тысяч человек, многие тела из которых так и не были найдены. Причем подобные явления не пропали через пару недель как в Таиланде, а продолжались как минимум несколько месяцев.

Один из водителей описывал, что через 2 месяца после катастрофы он подсадил в такси молодую женщину, которая просила увезти ее из района Ишиномаки в район Минамихама (область, которая была буквально стерла цунами с лица Земли). Когда водитель начал говорить женщине, что там не осталось ни одного целого здания, то женщина спокойно ответила ему "Так я умерла?". И сразу после этого она растворилась в воздухе.

Другие таксисты сообщали о пассажирах, которые также растворялись в воздухе, хотя поначалу казались реальными людьми. Они дышали, разговаривали и выглядели как совершенно обычные люди. В одном случае пассажир дал таксисту определенный адрес, а когда они подъехали к этому дому, то выяснилось, что дом полностью разрушен. Когда таксист обернулся назад, чтобы сказать об этом пассажиру, на заднем сиденье уже никого не было.

При этом, что любопытно, ни один из таксистов не ощущал ничего страшного или зловещего от этих призраков, даже когда понимал, что подвозил именно призрака. Возможно дело было в том, что призрачными пассажирами почему-то в основном были молодые парни и девушки и они выглядели достаточно привлекательно, а совсем не жутко.

Куда более страшные призраки являлись другим людям, в том числе местной жительнице Каншо Аизава:

"Есть призраки без головы или призраки с оторванными руками или ногами. Есть такие, тела которых полностью разрезало пополам. Эти люди были убиты и изувечены подобным образом во время катастрофы и они так и остались потом в таком состоянии, словно подвешенные между двумя мирами".

Другой очевидец из местных жителей видел призраков утонувших людей:

"Они все были покрыты грязью с ног до головы. Они стояли всего в нескольких метрах от меня и смотрели на меня, но я не боялся их. Я просто стоял и думал "Почему они в грязной одежде? Почему они не могут переодеться? У них может быть не работает стиральная машина?". Они были похожи на реальных людей, которых я когда-то видел раньше, но они мерцали, словно призраки в фильме".

Продолжение следует…

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