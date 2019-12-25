Путин признался, что был поражен способом решения «еврейского вопроса» в Польше.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя»: Путин о после Польше, пообещавшем поставить Гитлеру памятник за «решение еврейского вопроса» Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Такое мнение он высказал на расширенной коллегии Министерства обороны РФ. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя, — сказал Путин, прокомментировав дневниковую запись польского посла в Германии 30-х годов. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве».

Путин признался, что когда знакомился с архивными документами той эпохи, доставшимися как трофей из европейских стран после Второй мировой войны, он был поражен способом решения «еврейского вопроса» в Польше. «Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос», — сказал президент. По его словам, Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии о своей идее выслать евреев в Африку, в колонии. «Вы представляете, 1938 год — выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!» — подчеркнул Путин. Он также указал на то, что посол Польши написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: «Когда я его услышал… я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Президент заметил, что такой ответ был явно сделан в расчете на поощрение. «Так бы просто не стал писать», — подчеркнул Путин. При этом он подчеркнул, что у России достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому «испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом». Глава государства отметил, что именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям или воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма. «Это их последователи. В этом смысле, к сожалению, мало чего изменилось, и мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных сил», — подытожил Путин.

Источник tass.ru

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