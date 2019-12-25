Календарь: 25 декабря — Президент СССР Горбачев ушел в отставку…

В этот день в 1991 году первый и последний президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку.

Отставка Горбачева с поста президента СССР стала финальным актом в истории одной из двух сверхдержав XX столетия. Колеблясь между либералами, считавшими распад СССР неизбежным, и государственниками, требовавшими жестких мер по сохранению державы, Горбачёв стремительно терял поддержку тех и других.

К сентябрю 1991 года Горбачева как политика уже никто не рассматривал всерьёз. Чтобы сохранить Союз, от Горбачева требовались решительные, жесткие действия, но к ним он был не готов. Процесс распада СССР запустил глава Украины Леонид Кравчук — по итогам (реального или фальсифицированного) референдума большинство граждан Украины проголосовали за независимость республики. Это дало формальный повод к ликвидации СССР — о распаде Союза Ельцин, Шушкевич и Кравчук подписали «беловежские соглашения».

Несмотря на всю решительность политиков, они всерьёз опасались от Горбачёва ответных мер — президент СССР имел все основания объявить беловежских подписантов мятежниками и отдать приказ об их аресте. С 8 по 21 декабря 1991 года весь мир следил за Горбачёвым. Политиков и журналистов интересовало – что предпримет президент СССР для сохранения своего государства? Горбачёв не предпринял ровным счетом ничего — он просто отдал власть своему давнему противнику Борису Ельцину.

В обмен на свою покладистость Михаил Горбачёв получал президентскую пенсию, дачу, автотранспорт, личную охрану, а также помещение для работы «Горбачёв-фонда». 25 декабря в 19:00 президент СССР Михаил Горбачёв произнес свою последнюю речь в этом качестве – бессмысленный набор сожалений и оправданий, не имевших уже никакого значения. Капитан сбежал с тонущего корабля если не первым, то уж точно в первых рядах. Его ждала дача, «Горбачёв-Фонд», реклама пиццы, любовь европейских политиков, шикарные приёмы и прочие радости жизни. Граждан брошенного им государства ждала «эпоха Ельцина» — битва за выживание, которая для многих закончится поражением.

Праздник 25 декабря:

Рождество Христово в церквях, пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в Японской православной церкви.

События дня:

1917 г. — провозглашена советская власть на Украине.

1946 г. — в СССР под руководством Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

Именинники:

Александр, Альберт, Мария, Наталья, Петр.

Родились:

Евгений Маргулис (1955 г.) — российский рок-музыкант, гитарист и певец, бывший участник групп «Машина времени», «Воскресение».

Константин Кинчев (1958 г.) — советский и российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Алиса».

Владислав Галкин (1971–2010 гг.) — российский актер.

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