Три внутрироссийские причины скандального заявления Путина об Украине

Еще раз по поводу заявления Путина о якобы «исконно русских землях, подаренных Россией Украине».

На самом деле нет большой новости в том, что, по версии российских властей, «нет такого государства, как Украина».

Собственно, в той или иной версии они повторяют это постоянно. Досточно вспомнить разговор Путина с Бушем-младшим еще в 2008 году, когда он заявил, что часть земель Украине подарила Россия, а часть – Восточная Европа.

Но тут интересны еще и исключительно внутрироссийские причины – на мой взгляд, они тут ой как есть.

Во-первых. Налицо избирательная трактовка и подход к истории. С одной стороны, Путин критикует Ленина за то, что он пошел по пути СССР как конфедерации, создав республики, вместо того, чтобы все было без границ (как губернии).

А с другой – Ленина как-то никто не спешит выносить изх мавзолея.

Во-вторых. Политическое раздвоение тоже налицо. Путин пришел к власти не в абстрактном пространстве и времени, а как преемник Ельцина, признававшего границы от 1991 года. Ельцина, который как раз пришел к власти как раз в контексте развала СССР.

Но Путин решил, что теперь вот можно начать пересматривать границы от 1991 года.

В-третьих. Наличие проблемы с пониманием вызовов и задач. Когда Путин, будучи в 21 веке, говорит, что теперь вынужден что-то делать с наследием Ленина в части «подаренных земель», то это, мягко говоря, странно.

Думаю, это выдает нежелание и боязнь ставить вопрос, а что из себя представляет РФ на уровне идентичности.

Отсюда – вся эта болезненная реакция российской власти на шаги всех постсоветских государств по развитию своего языка, культуры и церкви, независимой от Москвы. Отсюда – гиганский памятник киевскому князу Владимиру в центре Москвы.

По большому счету, это и одна их причин агрессии России против Украины. Реальну угрозу «русской весны» (кто помнит «русские марши» в 2005–2010 годах в Москве) Кремль перенаправил за пределы РФ в виде «псевдорусской весны».

Олеся ЯХНО

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