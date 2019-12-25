«Готовит на место Зеленского»: Цимбалюк раскрыл опасную стратегию Путина по Украине

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Демонстративные встречи президента России Владимира Путина со своим кумом, народным депутатом Украины от ОПЗЖ Виктором Медведчуком говорят о том, что лидер страны-агрессора хочет сделать его следующим главой украинского государства.

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