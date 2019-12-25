В России появится робот-трактор для уборки снега

Вице-президент компании «Глонасс» Евгений Белянко сообщил, что к 2022 году в России появится беспилотный трактор, который будет убирать улицы от снега и льда. При этом машина не будет причинять вреда припаркованным автомобилям, сообщает «Москва 24».
По словам Белянко, дрон будет управляться с помощью искусственного интеллекта. Снег и лед, находящиеся под машинами, он будет убирать с помощью мощной струи воздуха, передает «Вечерняя Москва». Также робот сможет чистить улицы шампунем, раскалывать лед и вычищать грязь из труднодоступных мест.
Как пишет Life, беспилотник будет сообщать о количестве убранного снега и грязи в каждом дворе. Эксперты полагают, что технология позволит снизить расходы на уборку территории, по меньшей мере, – на 20%.
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