В России появится робот-трактор для уборки снега

Вице-президент компании «Глонасс» Евгений Белянко сообщил, что к 2022 году в России появится беспилотный трактор, который будет убирать улицы от снега и льда. При этом машина не будет причинять вреда припаркованным автомобилям, сообщает «Москва 24».

По словам Белянко, дрон будет управляться с помощью искусственного интеллекта. Снег и лед, находящиеся под машинами, он будет убирать с помощью мощной струи воздуха, передает «Вечерняя Москва». Также робот сможет чистить улицы шампунем, раскалывать лед и вычищать грязь из труднодоступных мест.

Как пишет Life, беспилотник будет сообщать о количестве убранного снега и грязи в каждом дворе. Эксперты полагают, что технология позволит снизить расходы на уборку территории, по меньшей мере, – на 20%.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На российском рынке продали первые поступившие экземпляры внедорожника GAC GS8. Указанный автомобиль был доступен исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. Представители китайской марки указали, что в дальнейшем планируется ежемесячно продавать до 60 автомобилей, тогда как в первый день поступления удалось реализовать 3 экземпляра внедорожников. В базовой комплектации стоимость данной модели составляет 1,9 млн рублей. В топовой […]