Трамп рассказал о съемке в фильме «Один дома – 2»

Президент США Дональд Трамп в разговоре по видеосвязи с военнослужащими из своей резиденции во Флориде назвал честью для себя участие в фильме «Один дома – 2».
«Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», – сказал он, передает РИА «Новости».
В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, – подсказав ему, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около 10 секунд.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На российском рынке продали первые поступившие экземпляры внедорожника GAC GS8. Указанный автомобиль был доступен исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. Представители китайской марки указали, что в дальнейшем планируется ежемесячно продавать до 60 автомобилей, тогда как в первый день поступления удалось реализовать 3 экземпляра внедорожников. В базовой комплектации стоимость данной модели составляет 1,9 млн рублей. В топовой […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Единая Россия» не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч / 20 декабря
- ORF — линия разграничения на востоке Украины всё больше походит на фактическую границу / 8 декабря
- «Пусть лучше ваши жены говорят вам спасибо»: Путин выкрутился по щекотливой теме / 19 декабря
- Путин дал обещание немецким бизнесменам / 6 декабря
- Погребинский: РФ надо было давно привлечь Венгрию для защиты русскоязычных на Украине / 3 декабря
- Российские музеи перестали верить властям США / 4 декабря
- УЕФА назначил арбитров на матчи «Динамо» и «Александрии» в Лиге Европы / 10 декабря
- Эксперт объяснил, почему китайцы считают русских «воинственными волосатиками» / 5 декабря