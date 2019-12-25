Россия решила вернуться к идее окололунной станции

25.12.2019, 7:51, Новости дня

Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах. Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего – с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

В июле Россия, Китай и Евросоюз начали разработку проекта станции на Луне.

Напомним, 31 октября Роскосмос вернулся к переговорам с иностранными партнерами по созданию международной окололунной станции.



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