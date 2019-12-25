Первый рэп на свободе

25.12.2019, 7:50, Разное

Раджабов feat. Оксимирон

Раджабова задержали во время несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля, с августа он находится под арестом. Следствие четыре раза предъявляло ему разные версии обвинения. В итоге Раджабова обвинили в том, что звук от падающей бутылки, которую он бросил во время митинга, напугал сотрудников МВД.

Источник: Новая газета



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