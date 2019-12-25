Первый рэп на свободе

Раджабов feat. Оксимирон
Раджабова задержали во время несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля, с августа он находится под арестом. Следствие четыре раза предъявляло ему разные версии обвинения. В итоге Раджабова обвинили в том, что звук от падающей бутылки, которую он бросил во время митинга, напугал сотрудников МВД.
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Скарлетт Йоханссон дала большое интервью о своих браках, дочке и Вуди Аллене: «Я слишком романтизировала первое замужество» / 27 ноября
- В Беловежской пуще на территории Польши растут грибы с противораковыми свойствами / 15 декабря
- С 3 декабря приостанавливаются денежные переводы в Таджикистан / 2 декабря
- «Мы все умрем»: новый виток в отношениях Виторгана и Нинидзе / 29 ноября
- Вместо Бузовой и Панайотова: «Сестричку» Началовой Исаеву пригласили выступить на «Евровидении» / 29 ноября
- Учёные обнаружили вызывающие отвращению к курению клетки головного мозга / 26 ноября
- Эксперты рассказали о потенциальной биологической опасности дисплея смартфона / 2 декабря
- Вырядившаяся Навка восхитила народ пикантным внешним видом / 17 декабря