Остановлено движение на «фиолетовой» линии метро Москвы

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро приостановлено движение от станции «Беговая» до «Таганской» из-за пассажира на пути, информирует Московский метрополитен.
В Twitter столичной подземки указывается, что «на Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути».
Отмечается, что «в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами».
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